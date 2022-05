Ocean Viking met 294 migranten aan boord aangemeerd in Sicilië

BV IN BEELD. Adil El Arbi poseert voor het eerst met z'n vrouw op première van ‘Ms. Marvel’

Maandagavond ging in Docks Dome in Brussel ‘Ms. Marvel’ in première, de nieuwste superheldenreeks van Disney+. Op de rode loper heel wat bekend en schoon volk, waaronder ook het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Zij hebben de eerste en laatste aflevering van deze internationale zesdelige serie geregisseerd. Van de gelegenheid maakte Adil meteen gebruik om voor het eerst te poseren met zijn vrouw Loubna Khalkhali, een journaliste bij VRT.

21:04