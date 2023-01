Nutella-miljardair uit Sint-Genesius-Rode strijkt dividend van 575 miljoen euro op

Het bedrijf Ferrero International, vooral bekend van Nutella-choco, heeft een goed jaar achter de rug. De Italiaanse miljardairsfamilie Ferrero streek een superdividend van 765 miljoen euro op. Daarvan gaat maar liefst 575 miljoen euro naar Giovanni Ferrero. Die is bekend als de rijkste Italiaan, maar woont al jaren met zijn gezin in de groene rand rond Brussel.

De gegevens blijken volgens Italiaanse media uit de zopas gepubliceerde jaarrekening van Schenkenberg. Met die Luxemburgse holding boven Ferrero International beheert de Italiaanse familie haar zoetwarenimperium.



Giovanni Ferrero bezit volgens ‘Corriere della Sera’ ongeveer 75 procent van de holding. Het overige deel is handen van de rest van de familie. Van het dividend van 765 miljoen euro gaat dus 575 miljoen naar Ferrero-keizer Giovanni, die al jaren met zijn gezin in Sint-Genesius-Rode woont, in de groene rand rond Brussel.

2,3 miljard in drie jaar tijd

Het dividend, dat in januari 2022 werd uitgekeerd, is volgens ‘De Tijd’ lager dan de 915 miljoen euro van april 2021, maar meer dan de 640 miljoen van 2019. In 2020 was er geen dividend vanwege de coronapandemie. Dat betekent dat de Ferrero’s in drie jaar 2,3 miljard euro binnenkregen via Schenkenberg. De groep kende vorig jaar ook wel wat problemen. Zo lag de fabriek in Aarlen in het voorjaar een tijd stil na een salmonellabesmetting.

KIJK. Mensen ziek na Salmonellabesmetting in Ferrero-fabriek Aarlen

Giovanni Ferrero staat sinds de dood van zijn broer Pietro in 2015 alleen aan het hoofd van het Nutella-imperium, dat ook de merken Ferrero Rocher, Tic Tac en Kinder-chocolade bezit. Het bedrijf heeft wereldwijd 32 fabrieken, telt bijna 40.000 werknemers, is aanwezig in 170 landen en heeft een omzet van 12,7 miljard euro.

Geen Ferrari’s of superjachten

Het vermogen van Giovanni Ferrero (58) wordt volgens ‘Forbes’ geschat op bijna 37 miljard euro. Dat beheert hij in een wirwar van vennootschappen die verspreid zijn tot op de Britse maagdeneilanden. In Ferrari’s, superjachten of privéjets zou de chocoladebaron echter geen interesse hebben. Hij heeft een passie voor reizen, vooral in Afrika, en voor schrijven. Hij publiceerde al verschillende romans.