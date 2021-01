Nu WHO opnieuw waarschuwt voor Britse coronavariant: hoeveel gevallen telt ons land ondertussen?

Europa moet "meer doen" met het oog op de "alarmerende situatie", veroorzaakt door de nieuwe, besmettelijkere virusvariant die zich vanuit het Verenigd Koninkrijk ook naar andere landen verspreidt. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag gezegd. In ons land kwamen tot nog toe vier besmettingen met de Britse coronavariant aan het licht. Viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano sluit niet uit dat dat aantal nog zal toenemen, “want we hebben nu heel wat terugkerende reizigers getest”, vertelt hij aan HLN.

Tijdens een online persbriefing eerder op de dag verklaarde de Europese WHO-baas Hans Kluge dat de basismaatregelen waar we allen mee vertrouwd zijn, moeten worden opgevoerd “om de transmissie te verlagen, onze Covid-19-diensten te ontlasten en om levens te redden”. Het gaat dan om het veralgemenen van de mondmaskerdracht, het beperken van sociale bijeenkomsten, het respecteren van voldoende fysieke afstand en het regelmatig wassen van de handen.

Die maatregelen moeten worden gecombineerd met een adequate screening en opsporing en met het isoleren van patiënten, aldus Kluge.

Quote Er is nu aanzien­lijk meer kennis. Maar tegelijker­tijd zijn er nieuwe uitdagin­gen, zoals meer besmette­lij­ke varianten van het virus Europese WHO-baas Hans Kluge

Keerpunt

Volgens de Europese WHO-topman bevinden we ons momenteel op een keerpunt in de pandemie. “Er is nu aanzienlijk meer kennis en er zijn nieuwe tools, zoals vaccins, beschikbaar. Maar tegelijkertijd zijn er nieuwe uitdagingen, zoals meer besmettelijke varianten van het virus. De wetenschap, de politiek en andere actoren moeten een alliantie vormen om corona terug te dringen."

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat de nieuwe virusvariant "geleidelijk aan de andere circulerende varianten in de regio zal vervangen, zoals we zien in het Verenigd Koninkrijk en ook in toenemende mate in Denemarken". Intussen hebben al 22 Europese landen gevallen van de nieuwe virusvariant op hun grondgebied gedetecteerd, aldus de WHO.

Vier gevallen in België

In België staat de teller sinds november nog altijd op vier vastgestelde besmettingen met de Britse variant, maar viroloog Steven Van Gucht van Sciensano verwacht dat er de komende dagen nieuwe gevallen bij zullen komen.

Heel wat mensen die tijdens de kerstvakantie in een rode zone verbleven, zijn inmiddels weer thuis en werden getest op het coronavirus. “Ik heb weet van bijna 2.000 mensen die teruggekeerd zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Die mensen zijn getest en daar zaten positieve gevallen tussen. Ik verwacht dat toch op zijn minst bij een deel van die mensen die variant zal vastgesteld worden. Een dezer dagen zullen we dus mogelijk nieuwe gevallen hebben”, verwacht de viroloog.

Om de nieuwe variant te kunnen opsporen, is bijkomend onderzoek nodig, wijst Van Gucht erop. Een klus die extra tijd en werk vraagt, want terwijl een PCR-test enkel aangeeft of iemand positief of negatief is, moet voor het vaststellen om welke variant het gaat het genetisch materiaal van het virus volledig ontrafeld worden.

Quote In België wordt een systeem op poten gezet waarbij minstens twee procent van alle positieve stalen sowieso gekarakte­ri­seerd zal worden Viroloog Steven Van Gucht

In Engeland is de nieuwe coronavariant al helemaal dominant en ook in Ierland gaat het die kant op. “Op het Europese vasteland blijkt het eerder om sporadische, zeldzame gevallen te gaan en dat moeten we zo houden”, zegt Van Gucht.

Hoe dan?

Door de genetische karakterisering van virussen in kaart te brengen. Engeland heeft hiervoor een zeer goed systeem. “Niet alleen met betrekking tot Covid-19. Zij zijn daar al meer dan tien jaar mee bezig”, aldus de Sciensano-viroloog. In de meeste andere landen wordt maar zeer gefragmenteerd de genetische code van virussen uitgeplozen. “Het is belangrijk dat we dat opdrijven”, schaart Van Gucht zich achter de waarschuwing van de WHO.

In ons land wordt momenteel een systeem op poten gezet waarbij minstens twee procent van alle positieve stalen sowieso gekarakteriseerd zal worden, vertelt Van Gucht. “Dat lijkt misschien weinig, maar als je die goed uitkiest, geeft dat toch wel een idee.” Hij haalt het voorbeeld van een familie met vijf besmette mensen aan. “Als je daarvan één staal karakteriseert, dan weet je dat die vier anderen hetzelfde zullen opleveren.”

Bovenop die twee procent is het ook de bedoeling om positieve coronastalen van mogelijk lokale uitbraken die de aandacht trekken - bijvoorbeeld in een school of in een bedrijf - verder te onderzoeken. “Er wordt nu al meer gekarakteriseerd, maar dat systeem zal in de komende weken verder uitgebouwd worden”, verzekert de viroloog.