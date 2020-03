Nu we met z'n allen meer tijd hebben: dit zijn de beste artikels van de afgelopen vijf jaar Redactie

17 maart 2020

09u00

Bron: Content redactie 0 In tijden van corona wordt aangeraden om je huis zo min mogelijk te verlaten. Heel wat mensen zijn daarom op zoek naar manieren om hun tijd op een leuke manier door te brengen. Om jullie alvast voldoende leesvoer te geven, doken we samen met onze journalisten in ons archief en haalden we al de bestgelezen artikelen van de afgelopen vijf jaar boven. Vandaag presenteren we jullie alvast drie pareltjes: een pakkende levensverhaal, sterk interview en straffe getuigenis. De komende dagen zullen we onze selectie steeds aanvullen met een nieuw topartikel.

We bijten de spits af met het levensverhaal van Lucien Demeyer (85). De oudste bookmaker van het land én de meest succesvolle. Tot een bende elektronische reuzen genaamd Unibet, PMU en Napoleon Games zijn snelweg kwam blokkeren. Met zijn bord en zijn krijtje in de strijd tegen het internet: het was de enige grote inschattingsfout die Lucien ooit maakte, dat hij dácht dat hij het kon winnen. (12 oktober 2017)

Het tweede geselecteerde artikel is een interview met Nora Monsecour (23), de inspiratiebron voor de Belgische oscar-inzending ‘Girl’. Elf jaar geleden bracht onze redacteur Dietert Bernaers het verhaal van Nora al eens in onze krant. Twaalf was ze toen, geboren als Aaron, een jongen dus. In 2018 zocht hij haar opnieuw op. Het meisje van toen was een knappe vrouw geworden. “Voor mijn geslachtsoperatie heb ik gezegd: ‘Maak het werk af, ook als er iets misloopt. Ik ga niet als een jongen de kist in.’”, zei ze toen. (6 oktober 2018)

Als derde ‘must read’ stellen we één van de vele portretten van de reeks ‘Verboden liefdes’ voor. Vurige verlangens, leugens en bedrog, schuldgevoelens - of net niet - en hartstochtelijke seks, al dan niet op de vreemdste plekken en in het grootste geheim. Vandaag brengen we de getuigenis van ondernemer/jurist Georges (59) en de getrouwde Margolie (34). “Van de deur tot het bed, dat duurt tien seconden bij ons.” (20 juli 2018)

Morgen brengen we een nieuw topartikel uit het archief van HLN.be.