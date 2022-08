Nu energiefactuur blijft oplopen en ook bedrijven beginnen sluiten: welke opties heeft overheid nog om in te grijpen?

Duitse milieumi­nis­ter: schade rivier de Oder veel groter dan alleen massale vissterfte

De Duitse milieuminister Steffi Lemke verwacht langdurige schade voor de Duits-Poolse grensrivier de Oder, die is getroffen door een milieuramp waardoor vissen massaal zijn gestorven. Of de rivier volledig zal herstellen valt niet te zeggen, benadrukt de minister in een interview met mediabedrijf ‘RND’. “In de Oder als ecosysteem is veel meer schade aangericht dan alleen vissterfte”, aldus Lemke.

3:53