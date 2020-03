Exclusief voor abonnees

Nu de sport op zijn gat ligt, is het tijd voor bezinning: moet het niet een beetje minder?

Eline van Suchtelen

29 maart 2020

21u35

Bron: de Volkskrant

0

Olympische Spelen, Champions League, wielerkoersen van start tot finish. “Soms vraag je je af: waar zitten we nog naar te kijken met zijn allen”, aldus Ivo van Hilvoorde, docent sportfilosofie aan de VU in De Volkskrant. Sport als opium voor het volk is uit de hand gelopen.