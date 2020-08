NS wil snellere trein Amsterdam-Brussel RL

27 augustus 2020

04u17

Bron: Belga 0 De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS heeft plannen om de treinrit tussen Amsterdam en Brussel een half uur sneller te maken. Dat zegt toekomstig NS-topvrouw Marjan Rintel in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Mogelijk sneuvelen stopplaatsen op het traject in België.

De NS zal nieuwe, comfortabele treinen inzetten op trajecten naar Berlijn en Brussel en vanaf 2024 zal de reistijd korter worden, staat in de krant. De spoorwegmaatschappij wil zo reizigers verleiden om kortere vluchten in te wisselen voor het spoor.

Voor de nieuwe verbinding naar Brussel liggen verschillende varianten op tafel. De reistijd van bijna 3 uur zou met mogelijk wel dertig minuten kunnen worden ingekort. Het ligt voor de hand bij de nieuwe verbinding diverse stations in België niet meer aan te doen, schrijft het AD. De NS zou daarover bijna een deal hebben met de Belgische collega's.

Volgens Rintel heeft het internationale treinverkeer niet zo hard geleden onder de coronacrisis als het binnenlandse verkeer. "We zaten heel snel op de IC Brussel weer op 70 procent. Voor het uitbreken van de crisis zagen we al een enorme groei naar België, Frankrijk en ook Duitsland. Dat momentum is gebleven.”

