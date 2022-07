Nothing Phone (1) vanaf vandaag te koop: is er in België nog plaats naast Samsung en Apple of blijft het nicheproduct voor designfans?

Na weken van kleine aankondigingen om de hype en hoeveelheid media-aandacht op te zwengelen, is vanaf vandaag de Nothing Phone (1) te koop voor het brede publiek. Op zo’n korte tijd een degelijke smartphone lanceren, verdient een applausje , maar kan het bedrijf ook daadwerkelijk doorbreken? Is er eigenlijk nog plaats voor een nieuwe speler in de smartphonemarkt? En hoe is de koek verdeeld sinds Huawei zowat verdween door Amerikaanse sancties?

Om die vragen te beantwoorden, contacteerde HLN verschillende onderzoeksbureaus die zich bezig houden met het in kaart brengen van de smartphonesector. Canalys, Counterpoint en IDC verzamelen gegevens bij verschillende partijen om te achterhalen wat de marktaandelen zijn van Samsung, Apple en consoorten. Daarmee geven ze het enige beschikbare inzicht op de machtsverhoudingen, want de technologiebedrijven zelf delen nooit wat ze denken dat hun marktaandeel is.

De Samsung-Apple duopolie

In België kan je spreken van een duopolie waarbij Samsung en Apple samen zeker de helft van de verscheepte telefoons voor zich nemen. De onderzoeksbureaus spreken nooit over het aantal verkochte smartphones, maar kijken naar hoeveel er door techbedrijven verstuurd werden naar retailers, telecomoperatoren en consumenten zelf.

Afhankelijk van aan wie je het vraagt, hadden Samsung en Apple tijdens de eerste drie maanden van dit jaar tussen de 54 en 72,2 procent van de markt. Volgens Canalys en Counterpoint is er een verschil van zo’n tien procent tussen beide bedrijven. Bij IDC gaan ze uit van een verschil van zes procent.

Xiaomi als nieuwe derde speler

Op het moment dat Google midden 2019 besloot om op belangrijke aspecten niet meer samen te werken met Huawei, zat de Chinese smartphonefabrikant in de Belgische markt op een comfortabele derde plaats, met zestien procent marktaandeel volgens Canalys.

De sancties die Trump afvaardigde eisten daarna snel hun tol. Dat Huawei geen telefoons meer kon verkopen met Google-apps op zorgde ervoor dat afgelopen kwartaal het marktaandeel qua verscheepte telefoons kelderde tot nul procent volgens Canalys of twee procent volgens Counterpoint.

Volledig scherm De Xiaomi 12 Pro, het huidige toptoestel van de Chinese fabrikant. © Yorick Dupon

Xiaomi kon daar het meest gebruik van maken, met om en bij de tien procent marktaandeel tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens Jan Stryjak, verantwoordelijk voor onderzoek bij Counterpoint in Europa, is dat dankzij het brede gamma van het merk: “Xiaomi heeft een gamma dat gaat van betaalbare toestellen van het Redmi-submerk tot de topsmartphones als de Xiaomi 12 Pro. Het bedrijf was overduidelijk dé grote winnaar van het wegvallen van Huawei.”

Daarnaast is de relatie met operatoren niet onbelangrijk in ons land. “Als een operator een merk in voorraad heeft, dan is de kans groot dat dat beter zal scoren dan andere merken. Xiaomi is in voorraad bij zowat alle grote operatoren in Europa”, aldus Stryjak. Dat is ook het geval in ons land. Kijk je op de websites van Orange, Telenet en Proximus dan kan je onder andere telefoons van Xiaomi krijgen met of zonder abonnement.

Die aanwezigheid bij operatoren is van groot belang. Volgens Fransisco Jeronimo, die een team van 30 analisten leidt voor IDC Europe, worden daar 42 procent van de telefoons in België verkocht. Samen met klassieke retailers vormen ze 83 procent van de verkoop. En binnen geraken bij operatoren is geen sinecure. “Ze hebben veel geld nodig om een nieuwe telefoon te lanceren, die in de winkelrekken te plaatsen en marketingcampagnes te doen”, vertelt Jeronimo aan HLN.

Met dank aan grote budgetten

Xiaomi beschikt over die fondsen, geeft zelfs een directe concurrent toe. Op de vraag waarom OnePlus na zo'n tien jaar op de Belgische markt niet het marktaandeel heeft dat Xiaomi op veel kortere termijn kon bereiken, zegt OnePlus PR manager Julie Alsac het volgende: “Als je kijkt naar een merk als Xiaomi hebben die gigantische budgetten voor marketing en kunnen ze daardoor grote marktaandelen behalen. De strategie bij OnePlus is om het trager aan te pakken, maar het gaat goed en we groeien qua verkoop en marktaandeel.”

In het derde kwartaal van 2020 (juli, augustus, september) kon OnePlus de vijfde plaats halen met 4,7 procent marktaandeel volgens Counterpoint. Xiaomi zat volgens IDC toen al aan 3,1 procent en volgens Canalys ging het toen om 14 procent. Dat is na nog geen jaar na de officiële lancering op de Belgische markt. OnePlus lanceerde haar eerste telefoon in 2014.

Moeilijke context voor Nothing

Het gat dat Huawei achterliet, is dus al gevuld door Xiaomi (en ook Apple en Samsung konden vruchten plukken). Is er dan überhaupt nog ruimte voor een merk als Nothing? Carl Pei stond mee aan de basis van OnePlus, dat dus nooit door kon breken, en lijkt met Nothing hetzelfde draaiboek te volgen. Ze slagen er zo wel in om opvallend veel media-aandacht te krijgen, maar volgens marketingbaas Akis Envangelidis zullen ze niet dezelfde fout maken om te focussen op een zo laag mogelijke prijs.

De analisten die HLN sprak, gaan er ook eerder van uit dat Nothing de komende jaren eerder klein zal blijven. “Je zit met een probleem qua timing. In Europa is de economische situatie met inflatie en landen op het rand van een recessie niet ideaal. Bovendien kennen weinig mensen Nothing en Carl Pei, dus moeten ze nog een reputatie opbouwen”, aldus Stryjak van Counterpoint.

Volledig scherm Carl Pei richtte OnePlus op en is nu de drijvende kracht achter Nothing © Nothing Technology Ltd.

Met een startprijs van 469 euro raakt de Nothing Phone (1) bovendien noch kant noch wal, volgens Jeronimo van IDC. “In 2021 bestond 51 procent van de markt uit telefoons onder de 400 euro, verder was de groep van telefoons boven de 600 euro verantwoordelijk voor 41 procent van de verkoop. Bovendien kromp de prijscategorie van de Phone (1) vorig jaar met twaalf procent ten opzichte van 2020.” Er is een logische verklaring voor: “Waarom zou je een telefoon kopen die niet goedkoop genoeg is, maar ook niet premium genoeg?”

De enige manier voor Nothing om groot te worden, is een breed gamma aan smartphones verkopen op verschillende prijspunten, zoals Samsung en Xiaomi succesvol doen. Ook een ecosystemen van producten in andere categorieën opbouwen, kan helpen. “Wanneer je naar eender welke winkel gaat, zal je Xiaomi-producten vinden. Gaande van scooters tot airfryers. Noem het en ze hebben het. Dat bouwt merkbewustheid”, aldus Jeronimo. En ook zou Nothing geld moeten pompen in verkopers van fysieke winkels. Die werken namelijk met commissies en zullen niet de moeite doen om klanten te overtuigen iets anders te kiezen dan Apple of Samsung als ze er financieel geen voordeel uit halen.

Twintigste plaats wereldwijd

Maar misschien is dat allemaal niet nodig en kan Nothing overleven als nicheproducent. Dat het bedrijf dit jaar zeker 700.000 Phone (1)-smartphones wil verkopen, is volgens de analisten haalbaar.

Volledig scherm De Nothing Phone (1) in zwart en wit. © Nothing Technology Ltd.

Al is dat een druppel op een hete plaat. “Dat zou ze op de twintigste plaats in onze ranglijst zetten, bij merken als ASUS en HiSense”, vertelt Stryjak aan HLN. Maar dat is op zich geen probleem. “Als ze geld verdienen met het verkopen van zo'n aantallen, dan hoeven ze niet de volgende Samsung, Xiaomi of Apple te worden”, zegt Jeronimo. “Als dat is waarop ze mikken, dan wens ik ze alle succes.”

