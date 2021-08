Noorse rechtbank moet binnenkort beslissen of Anders Breivik vroeger kan vrijkomen

Kaap van 75 procent volledig gevacci­neer­den overschre­den in Vlaanderen

11:07 De kaap van de 75 procent volledig gevaccineerden is gerond in Vlaanderen. Net geen 5 miljoen inwoners kregen twee vaccindosissen toegediend, of één dosis in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin. Dat blijkt uit de Vaccinatieteller van de Vlaamse overheid.