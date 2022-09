Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen slaan de handen in elkaar

Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zetten hun schouders onder enkele gemeenschappelijke dossiers, of het nu gaat over waterstof, de IJzeren Rijn of een reusachtige telescoop. Dat is donderdag gebleken na een onderhoud tussen Vlaams minister-president Jan Jambon en Hendrik Wüst, minister-president van Noordrijn-Westfalen.

Jambon had een ontmoeting met de deelstaatpremier in Düsseldorf, in het kader van een economische missie naar het Ruhrgebied. Vlaanderen en de Duitse deelstaat hebben gemeenschappelijke belangen in verscheidene dossiers en zitten daarover op dezelfde lijn, zo bleek donderdag.

Snelle spoorlijn

Zo zijn beiden vragende partij voor de heropening van de beruchte IJzeren Rijn, de snelle spoorlijn tussen Antwerpen over Nederland naar het Ruhrgebied. Wüst bevestigde dat de deelstaat én Berlijn vragende partij zijn voor de heropening, net als Vlaanderen. Mogelijk komt eind dit jaar of begin volgend jaar eindelijk duidelijkheid over de spoorlijn, na meer dan 20 jaar discussie. Tegen dan wordt een nieuwe kosten-batenanalyse afgerond.

Einstein Telescoop

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen bevestigden eveneens hun steun aan de Einstein Telescoop. Dat is een gigantische ondergrondse telescoop die Europa wil bouwen. Eén van de mogelijke kandidaten voor de bouw is het drielandenpunt tussen België, Nederland en Duitsland. “Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen zetten hun schouders onder het project”, verzekerde Jambon daarover.

Energiecrisis

Jambon en zijn Duitse collega bekrachtigden ook hun wil om mee een antwoord te bieden op de energiecrisis. Het is de bedoeling in zowel Vlaanderen als Noordrijn-Westfalen het bestaande pijpleidingennetwerk nog uit te breiden. Dat moet in eerste instantie dienen om grote volumes vloeibaar aardgas naar het Ruhrgebied te brengen, ter vervanging van Russisch gas. Op termijn moet het netwerk ook het Ruhrgebied bevoorraden met grote volumes aan waterstof, dat via de haven van Antwerpen-Zeebrugge kan worden aangevoerd.

Circulaire economie

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen delen ook dezelfde ambities in het domein van de circulaire economie, een sector waar Vlaanderen toonaangevend in is en Noordrijn-Westfalen in wil groeien. Bedoeling is dat er dit jaar nog een samenwerkingsakkoord wordt gesloten om van Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen een hotspot te maken voor bedrijven actief in die kringloopeconomie.