Noordoosten van Spanje getroffen door zware regenval, twee vrouwen sterven tijdens nachtelijke zwempartij

In Alcanar (Tarragona) viel 252 millimeter regen in amper drie uur tijd. Dat is meer dan de helft van de neerslag die normaal in het hele jaar valt (490 millimeter). Ter vergelijking: bij de overstromingen in ons land viel er op de zwaarst getroffen plek 270 millimeter regen in 48 uur tijd. De regering heeft Tarragona tot rampgebied uitgeroepen, zodat extra middelen naar de getroffen regio kunnen gaan.