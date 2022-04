Noord-Korea vierde 110e verjaardag van oprichter Kim il-Sung

De Dag van de Zon wordt op verschillende plekken in het land gevierd met tentoonstellingen, vuurwerkshows, muziek- en dansevenementen en atletiekwedstrijden. Experten hadden verwacht dat de viering vrijdag gepaard zou gaan met een militair defilé en dat nieuwe wapens getoond zouden worden. Noord-Koreaanse staatsmedia maakten echter geen melding van een militair defilé. Het staatspersagentschap KCNA zond beelden uit van vieringen in de hoofdstad Pyongyang, waarop vooral dansende en feestende mensen te zien waren.

Kim werd op 15 april 1912 geboren. Hij leidde Noord-Korea vanaf de stichting in 1948 tot aan zijn dood in 1994. Postuum kreeg hij de titel Eeuwige president van de Republiek, waardoor hij in principe nog steeds het staatshoofd is van Noord-Korea. De feitelijke macht ging naar zijn zoon Kim Jong-il, die in 2011 overleed en werd opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-un.