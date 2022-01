Noodnummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Leuven Vlaming vermist op Tenerife: politie is al twee weken op zoek naar Guido Elsen

Op het Canarische eiland Tenerife wordt al twee weken gezocht naar Guido Elsen die afkomstig is uit het Leuvense. De man werd voor het laatst gezien in een ziekenhuis na een allergische reactie en is sindsdien spoorloos.

19:25