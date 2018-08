Nog wat lijnen schilderen en er kan geparkeerd worden op Pastorijplein 01 augustus 2018

De vernieuwde parking op het Pastorijplein, in de Nieuwstraat in Denderhoutem, is zo goed als klaar.

De parking kreeg een nieuwe, betonnen verharding. Die werken begonnen midden juni, waarna het beton drie weken lang moest uitharden. "Die termijn is intussen achter de rug", zegt schepen van Openbare Werken Dany Van den Steene (Open en Liberaal). "De parkeervakken moeten wel nog geschilderd worden, maar dat zal slechts enkele dagen in beslag nemen. Momenteel zitten we nog in het bouwverlof, maar ik vermoed dat de laatste werken nog voor midden augustus klaar zullen zijn. Daarna zal het plein opnieuw opengesteld worden." Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 40 naar 48. (CVHN)