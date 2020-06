Nog vragen na de Veiligheidsraad? Stel ze hier en krijg vanavond antwoord in VTM NIEUWS Special Redactie

03 juni 2020

16u15 24 Vanavond zendt VTM NIEUWS een Special uit naar aanleiding van de Veiligheidsraad. Stef Wauters heeft er topchef Sergio Herman, topman van Studio 100 Hans Bourlon, Prof. Erika Vlieghe van de stuurgroep GEES en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem te gast.

Heeft u een vraag die premier Sophie Wilmès nog niet beantwoord heeft op de persconferentie? Stel ze dan hier en krijg een antwoord vanavond. (via mijnvraag@hln.be)

De VTM NIEUWS Special met Stef Wauters is vanavond na Holland’s Got Talent om 21u45 te volgen op VTM, VTMGO en via HLN LIVE.