Nog tweehonderd Belgen zitten vast in Afghaanse hoofdstad Kaboel

IN BEELD. Of Daniele haar droomhuis zomaar zou laten gesloopt worden? Nee, ze trekt het over het water naar haar eigen grond

21 oktober Verhuizen is op zichzelf al een stresserend gebeuren. Laat staan dat je ook het huis zelf doodleuk verhuist én dat nog eens over het water ook. Toch is dat exact wat Daniele Penney en haar man Kirk hebben gedaan. En het waren de afgebeten nagels meer dan waard. Nu staat het ultieme droomhuis van de Canadese op het plekje van haar dromen in plaats van dat het gesloopt wordt. En wat een uitzicht!