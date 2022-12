Nog nooit heeft Oekraïne Rusland zo in het hart getroffen. Militair expert: “Dit is een escalatie van het conflict”

Waarom kreeg Vlaming (74) kogel in zijn hoofd? Nederland­se politie staat voor mysterie en doet oproep naar getuigen

De toestand van een 74-jarige man uit Overijse die eind vorige week een kogel in zijn hoofd kreeg bij een bizar schietincident in het Nederlandse Kinderdijk, is “onveranderd slecht”. Dat meldt de Nederlandse politie, die voor een mysterie staat over wat er zich heeft afgespeeld. Daarom roepen ze nadrukkelijk de hulp in van mogelijke getuigen.

