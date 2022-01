Nog geen oplossing voor lagere energiefactuur: “Als Belgische politici tot aan de afgrond komen, lukt het meestal net”

Het blijft wachten op een beslissing over de oplopende energiefacturen. Terwijl de deadline voor een verlenging van het sociaal tarief nadert, is ook voor de groep die daar geen recht op heeft nog steeds geen oplossing gevonden. Waarom loopt het zo fout? “Nu het eens niet Georges-Louis Bouchez is die dwarsligt, doet Open Vld het zelf”, ziet politicoloog Dave Sinardet.