Nog even zonnig en zacht tot wel 18 graden, het weekend wordt regenachtig

Het wordt vandaag een zonnige en droge dag, met temperaturen die tot 18 graden kunnen klimmen. Ook de komende dagen blijft het erg zacht. In de loop van vrijdagnamiddag komt er wel regen vanaf het westen en Frankrijk. Ook in het weekend krijgen we regen of buien, meldt het KMI.

Na een zachte en zonnige ochtend blijft het ook vanmiddag droog en in de meeste streken zonnig. In het zuidoosten van het land kan het lokaal nog grijs zijn. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 17 tot 18 graden in de Kempen bij een matige zuidenwind. Donderdagavond en -nacht is het vrijwel helder met soms hoge wolkensluiers. De minima schommelen tussen 1 of 2 graden in sommige Ardense valleien en een lokale 12 graden in Vlaanderen.

Vrijdag gaat de zon snel schuil onder hoge wolkenvelden. Rond de middag neemt de bewolking aanzienlijk toe in het westen en dit wordt gevolgd door wat regen in de namiddag. Aan het begin van de avond regent het ook geleidelijk in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen bij een meestal matige zuidenwind.

Tijdens de tweede helft van vrijdagavond wordt het droger vanaf het westen met enkele opklaringen. In het centrum en het oosten van het land regent het echter nog. Tijdens de nacht verlaat de regenzone ons land via Duitsland.

Zaterdag vallen er in het westen enkele buien, vooral aan zee. In het centrum blijft het tot de middag vaak droog maar daarna zorgt een storing daar voor perioden met regen. Het is vaak bewolkt met de meeste kans op opklaringen over het westen van het land. Het wordt zo’n 14 graden in het centrum bij een matige zuidenwind.

Zondag begin de dag op veel plaatsen droog met wat zon, al is het in het westen al meteen veelal bewolkt en kan er daar al wat regen vallen. In de loop van de dag trekt een actieve regenzone door het land en is het betrokken met perioden van soms matige regenval. Het is nog zacht met maxima tot 16 graden in het centrum.

Maandag wordt het wisselvallig en winderig met een wisselende bewolking en buien. De buien kunnen vooral in het westen van het land pittig zijn en gepaard gaan met een donderslag. Het kwik komt een stuk lager uit met maxima van 8 tot 11 graden in de Ardennen en rond 12 graden elders in het land.

