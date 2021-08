Nog een lichaam gevonden na ontploffing in Leverkusen: dodentol staat op 6 overlijdens

Verdwenen Wit-Russische activist dood teruggevon­den in park in Kiev, politie opent moordonder­zoek

14:43 De verdwenen Wit-Russische activist Vitali Tsjitsjov is dood teruggevonden in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïense politie, die een moordonderzoek heeft geopend. Tsjitsjov was het hoofd van een organisatie die hulp biedt aan Wit-Russische burgers die de repressie in hun land zijn ontvlucht.