Nog 27.000 geregistreerde Belgen in het buitenland MDG

18 maart 2020

17u02

Bron: Belga 5 Op dit moment hebben 27.000 Belgen zich in het buitenland geregistreerd bij Travellers Online. Dat is woensdag te horen bij Buitenlandse Zaken. Meerdere duizenden onder hen hebben de grootste moeite om terug te keren naar ons land.

Het reisadvies voor alle buitenlanden werd dinsdag nog eens aangepast. Elke Belg moet nu overwegen om vroeger terug te keren, of zich er op voorbereiden een langere periode weg te blijven.

Het aantal geregistreerde Belgen bij Travellers Online is daarna sterk gestegen. In Marokko hebben zich nu al 2.650 Belgen geregistreerd. Slechts 720 onder hen kunnen mee met de vier chartervluchten van Brussels Airlines die al werden gepland. Er wordt bekeken of er nog meer vliegtuigen kunnen vertrekken, hoewel het Marokkaanse luchtruim gesloten is voor Belgische toestellen.



In Egypte hebben zich nu bijna 900 Belgen geregistreerd. Daar gaat donderdag het luchtruim dicht. In de Dominicaanse Republiek zitten 250 Belgen voorlopig vast en op de Filipijnen meer dan 300.