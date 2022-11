Noemen we apenpokken voortaan MPOX? “WHO wil naam ziekte veranderen vanwege discriminatie”

De regering van president Joe Biden maakt zich al maandenlang zorgen dat de naam apenpokken het stigma van het virus verergert, vooral onder mensen van kleur. Dit zou de vaccinatiecampagne belemmeren in de VS, maar ook wereldwijd. Gezondheidsexperts en lgbtq+-activisten hebben eveneens opgeroepen om de naam van het virus, die het kreeg na zijn ontdekking in 1958, te laten varen. Zij zeggen dat de naam apenpokken onnauwkeurig is en inspeelt op racistische stereotypen over Afrika.

Het apenpokkenvirus, binnenkort dus MPOX geheten, dook in mei op buiten de streken waar het normaal in Afrika voorkomt. Sindsdien is enige vooruitgang geboekt in de wereldwijde reactie op de uitbraak, waaronder het inzetten van vaccins. Maar er is nog altijd reden voor bezorgdheid, aangezien het virus in sommige regio's nog veel wordt doorgegeven. Ook is er nog altijd risico op discriminatie van homo's, de groep die het vaakst een besmetting oploopt. In sommige ontwikkelingslanden zijn er meer besmettingen dan er worden geregistreerd, aldus de WHO.