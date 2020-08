Nintendo maakt zes keer meer winst sinds coronapandemie HR

06 augustus 2020

15u33

Bron: Belga 0 De coronapandemie legt de Japanse videogamemaker Nintendo geen windeieren. In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar maakte het bedrijf 106,5 miljard yen (850 miljoen euro) winst, ruim zes keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar (16,6 miljard yen). De omzet verdubbelde tot 358,1 miljard yen.

Het succes van Nintendo werd voornamelijk gestuwd door ‘Animal Crossing: New Horizons’. Het eind maart uitgebracht spel ging vanaf april tot en met juni 10,6 miljoen keer over de toonbank. “De verkoop van deze titel blijft sterk en verliest niet aan kracht, wat enorm bijdraagt aan de groei van de softwareverkoop.”

Maar niet alleen wat software betreft, gaan de zaken goed. Aan de hardwarezijde steeg de verkoop van de console Switch van 2,1 miljoen stuks in het tweede kwartaal vorig jaar tot 3,1 miljoen dit jaar, terwijl de in september gelanceerde Switch Lite 2,6 miljoen keer werd verkocht in het tweede kwartaal.

Ondanks de sterke resultaten houdt Nintendo vast aan zijn vooruitzichten voor de rest van boekjaar, waarbij het uitgaat van minder omzet en winst. Rond de kerstperiode krijgt Nintendo concurrentie van rivalen Sony en Microsoft die de nieuwe generatie van hun spelconsoles Playstation en Xbox lanceren.

Als gevolg van de coronapandemie, waardoor mensen meer thuis zitten, kent de game-industrie een boom. Zo meldden Activion Blizzard - de maker van spellen als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’ en ‘Candy Crush’ - en Take-Two Interactive - dat ‘GTA’, ‘NBA 2K’ en ‘Red Dead’ onder zijn gametitels telt - eerder al forse omzetstijgingen in het afgelopen kwartaal.

