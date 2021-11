Nieuwste onderzoek over de online wereld van jongeren: 85 % heeft online al gezien dat leeftijdsgenoten depressieve gevoelens delen

Pimento komt vandaag naar buiten met hun nieuwste onderzoek over de online wereld van jongeren. Daarvoor namen ze diepte-interviews en enquêtes af bij meer dan 1000 Vlaamse 14- tot 18-jarigen. Jongeren spenderen gemiddeld 3 tot 4 uur per dag op sociale media. Hun online surfgedrag is enorm verweven met hun offline leefwereld. “We merken echter vanuit de praktijk dat volwassenen niet op de hoogte zijn van wat jongeren online doen. Daar kregen we graag een beter zicht op. Bovendien kijken volwassenen vaak negatief naar sociale media en zien ze enkel de gevaren. We gingen eens horen hoe de jeugd dat zelf ervaart”, vertelt Evelien Luts adjunct-directeur van Pimento aan HLN.

Pimento is een organisatie gesteund door de Vlaamse Overheid die kinderen zelfbewust en weerbaar wil maken. Dat doet ze door vormingen te geven en educatief materiaal zoals brochures te verspreiden. Verder begeleiden ze scholen en voeren ze zoals nu, onderzoek uit. De belangrijkste bevindingen? 85 % van de jongeren heeft online al gezien dat leeftijdsgenoten depressieve gevoelens delen. “Het is belangrijk om in gesprek te gaan met jongeren en hun uit te leggen waar ze terecht kunnen met problemen, zowel offline als online. Er zijn ook jongeren die het hadden over online hulpplatformen waar ze steun vonden in depressievere periodes.” Verder heeft bijna de helft van de jongeren aangegeven minder afhankelijk te willen zijn van hun gsm. “Je gaat naar school en vergeet thuis jouw gsm. Dat is moeilijk, want je ziet iedereen op zijn telefoon bezig, terwijl je met je handen moet draaien”, getuigt een tiener uit het onderzoek. Ouders en scholen kunnen hierin bijspringen.

Volledig scherm Een Infographic met cijfers van het onderzoek die scholen kunnen gebruiken om het gesprek over de online wereld van jongeren aan te gaan. © Pimento

Het gesprek aangaan

Dat is ook wat de studie hoopt te bereiken. Ze willen het gesprek tussen volwassenen en jongeren stimuleren. Dat blijkt nodig aangezien in het onderzoek naar voor kwam dat jongeren vinden dat volwassenen weinig kennis hebben over hun online wereld. “Ouders vinden vaak dat je de telefoon moet wegleggen, omdat het asociaal is. Jongeren vinden dan weer dat ze juist heel sociaal bezig zijn door met mensen van over de hele wereld te chatten. De blik die jongeren hebben over dit thema, is waardevol om naar te luisteren.” Verder is gebleken dat vriendschap zich online voortzet, bijvoorbeeld door elkaar een like te geven als ‘vriendendienst’.

Socialer door te gamen

Daarnaast merkt de studie op dat sommige jongeren zich als een vis in het water voelen in de online wereld. Anderen vinden online communicatie juist weer moeilijker. “Online durf ik veel meer en heb ik veel meer zelfvertrouwen. Op school ben ik een stil persoon” geeft een jongeren aan in een interview binnen de studie. Maar de twee kunnen elkaar ook ondersteunen: “Heel wat jongeren zeiden dat ze tijdens het spelen van games veel praten met elkaar via een koptelefoon. Een jongen vertelde mij dat gamen hem veel socialer had gemaakt. Vroeger durfde hij weinig zeggen of delen, maar door dat online vaker te doen, werd hij op school ook een pak socialer.” Wat Luts ook bijblijft, is dat de jeugd heel bewust kiest wat ze met wie delen, via welke app en welk profiel.

Zitten jongeren nu te veel op hun gsm? “Jongeren vinden niet dat ze teveel online tijd doorbrengen, het is een groot stuk van hun leefwereld. Op zich hoeft dat niet problematisch te zijn, zolang ze niet het gevoel hebben dat ze zichzelf niet kunnen zijn zonder die gsm”, sluit adjunct-directeur Luts af.

