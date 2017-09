Nieuwe trainer, same old Anderlecht

Stephan Keygnaert

06u00

1

BELGA

Beginnen doen we met een zinsnede die we ook al gebruikten in de beginperiode van René Weiler: 'We hebben het laatste nog niet gezien van die man.' Nicolás Frutos is al even apart als zijn illustere voorganger - in totale wanorde, met Trebel als linksachter, won paars-wit in het slot miraculeus in Beveren. Of het goedkomt met Anderlecht? Zegt u het maar.