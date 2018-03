Nieuwe studie toont aan: vrouwen zijn betere bestuurders dan mannen kv

05 maart 2018

18u38

Bron: VTM NIEUWS 3320 Een onderzoek van iVox in opdracht van Mercedes en Global Image bracht aan het licht dat vrouwen gemiddeld betere bestuurders zijn dan mannen. Ze zijn alerter achter het stuur en maken daardoor minder brokken.

Uit een online-enquête van onderzoeksbureau iVox bij duizend Belgen gaf 35 procent van de mannen aan meer dan twee keer iets geraakt te hebben of betrokken geweest te zijn bij een ongeval. Bij de vrouwen ging dat om slechts negentien procent.

28 procent van de vrouwen gaf aan nog nooit een verkeersongeluk gehad te hebben, in tegenstelling tot 21 procent van de mannen. Drie op de tien vrouwen hadden slechts één keer een ongeval. Een mogelijke verklaring daarvoor is het gebrek aan alertheid. 37 procent van de mannen geeft immers aan al eens (bijna) in slaap gevallen te zijn achter het stuur: meer dan dubbel zoveel als de vrouwen (achttien procent).

Toch hebben vrouwen weinig geloof in hun eigen rijkusten. 39 procent van hen is ervan overtuigd dat mannen beter kunnen parkeren, 18 procent van de vrouwen zegt zelfs dat mannen in het algemeen betere bestuurders zijn.

