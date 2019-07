Nieuwe Spider-Man: Far From Home vanaf vandaag in de zalen mvw

03 juli 2019

16u54

Bron: VTM NIEUWS 0 Hij was nog maar net in ‘Avengers: Endgame’ te zien, of Tom Holland duikt alwéér op in de bioscoop. Voor de Britse twintiger is het zijn tweede Spider-Man-Film, maar dankzij ‘The Avengers’ vertolkt hij de rol wel al voor de vijfde keer.

Na alles wat hem in ‘The Avengers’ is overkomen, is Peter Parker toe aan vakantie. Maar dit is een superheldenfilm, vakantie is Spider-Man niet echt gegund want de mensheid wordt opnieuw bedreigd. Om deze Spider-Man te kunnen volgen moet je wel fan zijn van het Marvel-universum, want het is allemaal één pot nat.

Spider-Man: Far From Home kan je vanaf vandaag gaan bekijken in de zalen.