Nieuwe polio-achtige ziekte in opmars: vooral kinderen onder negen jaar worden getroffen

Stan van Pelt

12 december 2018

13u45

Bron: de Volkskrant

5

Een nieuwe, polio-achtige ziekte is aan een opmars bezig. Deze is genaamd ‘acute slappe verlamming’, of AFM. In de VS hebben sinds 2014 al zo’n vierhonderd mensen de diagnose gekregen, voornamelijk kinderen. In Europa gaat het om zeker enkele tientallen.