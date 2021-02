Nieuwe misdaadkoning “Bolle Jos” gelinkt aan moord op Vlaamse zakenman

Mist veroor­zaakt jaarlijks 160 slachtof­fers op de weg

27 februari Ons land kent jaarlijks niet meer dan veertig mistige dagen. Toch veroorzaakt mist op de wegen elk jaar 160 doden of gewonden bij ongevallen als het zicht minder dan honderd meter bedraagt. De ernst van ongevallen in de mist is bijna twee keer zo zwaar als gemiddeld: 34 doden per 1.000 ongevallen tegen gemiddeld 18 doden per 1.000 ongevallen. Verkeersinstituut Vias wijst daar zaterdag op, vanwege de 25ste verjaardag van de kettingbotsing op de E17 in Nazareth.