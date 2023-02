Nieuwe Mercedes krijgt dashboard met TikTok, Zoom en Angry Birds

Dit zijn de meest en minst betrouwba­re automerken volgens 30.000 eigenaars

Welke auto is het betrouwbaarst? Dat vroeg het gerenommeerde J.D. Power instituut aan de autobezitters zelf. Lexus belandde daarbij op de eerste plaats, gevolgd door Genesis, een merk dat nog niet overal in Europa beschikbaar is, en Kia op plek drie. Maar het is vooral opvallend welke merken het slecht deden in het onderzoek.