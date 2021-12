Nieuwe manifestatie tegen coronamaatregelen op 19 december

Brussel 20 arresta­ties en 6 gewonden na coronabeto­ging in Brussel: waterkanon en traangas ingezet, politiecombi’s beschadigd

Er zijn zondag 20 mensen opgepakt na de coronabetoging in Brussel, meldt de politie. Nog volgens de politie namen zowat 8.000 mensen deel aan de betoging. Her en der in de optocht was de sfeer grimmig. Zo werden er voetzoekers en rookbommetjes gebruikt door betogers. Er werd ook zeker één brandje gesticht en straatmeubilair werd beschadigd door relschoppers. De politie heeft het waterkanon en traangas ingezet. Vier betogers raakten gewond, net als twee politiemensen. Zo’n 200 mensen hebben - na afloop van de grote betoging - een tweede betoging gehouden aan de gebouwen van de RTFB in Schaarbeek.

6 december