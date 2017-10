Nieuwe beursnotering AB InBev van start

Als gevolg van de fusie tussen AB InBev en SABMiller wordt het oude aandeel van AB InBev geschrapt. Vandaag start de handel van 1.693.242.156 nieuwe gewone aandelen op Euronext Brussel, zo maakt het fusiebedrijf in een persbericht bekend. De handel startte om 9 uur Belgische tijd, maar voorlopig is er nog geen beweging in de koers.