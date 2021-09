Nieuw spoor in verdwijning Théo Hayez? "Zijn gsm heeft nog signalen opgevangen tot de volgende dag”

Meer dan twee jaar na het laatste signaal van Théo Hayez (18) is er volgens zijn familie nog steeds twijfel over de verdwijning van de jongeman in de buurt van Byron Bay in Australië. De politie gaat ervan uit dat Hayez nabij de vuurtoren viel in het water, maar de familie heeft sterke vermoedens dat dat verhaal niet klopt. “Zijn gsm heeft nog signalen opgevangen tot de volgende dag. Die was niet waterdicht dus kan niet in het water zijn beland”, zegt zijn peter Jean-Philippe Pector. Volgens privédetectives zou de jongeman iemand dichtbij het strand hebben ontmoet.