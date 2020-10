Nieuw partyconcept in Berlijn: technofans raven tijdens fietstocht HR

08 oktober 2020

11u55

Bron: Selector News, Le Bonbon Nuit 0 In Berlijn ligt het nachtleven bijna volledig stil door het coronavirus. Terwijl illegale dansfeesten er wel voor veel besmettingen zorgen, gaan anderen op zoek naar manieren om coronaproof te feesten. Zoals deze fietstocht onder begeleiding van loeiharde techno.

Berlijn kondigde dinsdag nog aan dat bars en restaurants in de Duitse hoofdstad moeten sluiten tussen 23 uur en 6 uur. Op privéfeestjes zijn tot eind oktober niet meer maximaal 25, maar nog hooguit 10 gasten toegestaan. In de buitenlucht mag je ’s nachts nog met vier anderen onderweg zijn. De autoriteiten zien vooral illegale (dans)feesten als bron van nieuwe besmettingen.

Maar sommigen gaan ook op zoek naar manieren om coronaproof te feesten. Danceliefhebbers van het ‘Fhainest Kollektiv’ bouwden een driewielfiets om tot een mobiele discobar die ze ‘Techno Rickshaw’ noemden (naar de riksja of fietstaxi). De fiets is uitgerust met luidsprekers van 1.000 watt die worden aangedreven door autobatterijen, en bijhorende verlichting. “Het is niet omdat de clubs gesloten zijn, dat we niet mogen feesten”, klinkt het.

Afstandsregels

Op 28 augustus hielden ze voor het eerst een georganiseerde fietstocht voor een beperkte groep door de stad, en dat deden ze begin oktober nog eens over. Op videobeelden van het event lijken de meeste fietsers zich te houden aan de sociale afstandsregels. De fietstocht werd begeleid door de politie.

