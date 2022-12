Nieuw groot gasveld ontdekt nabij Cyprus

Ten zuiden van Cyprus is opnieuw een groot gasveld ontdekt. Dat meldt de Cypriotische regering. Het Italiaans-Franse consortium Eni-Total ontdekte de nieuwe gasvoorraad. Die is vermoedelijk goed voor tot 85 miljard kubieke meter aardgas.

De gasbel situeert zich onder de zeebodem zowat 160 kilometer ten zuidwesten van het eiland. In augustus had het Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni ook al een nieuw gasveld in dat bewuste gebied gemeld met een geschatte reserve van ongeveer 70 miljard kubieke meter aardgas. Ook in 2018 was er een vondst.

Bij energie-experten in de Cypriotische hoofdstad Nicosia klinkt het dat het nieuwe gasveld een belangrijke stap is om Europa onafhankelijk te maken van Russisch aardgas.

Rusland heeft woensdag zelf ook een nieuw gasveld ingehuldigd in Kovykta, in het oosten van Siberië. De inhuldiging gebeurde door president Vladimir Poetin via een videolink. Het veld zal aardgas leveren aan China, nu de leveringen naar het westen wegens de oorlog in Oekraïne geboycot worden.

Volgens Poetin luidt de exploitatie van het gasveld “een echte ontwikkelingsdynamiek in, met de creatie van een machtig en strategisch industrieel complex in het oosten van Rusland”.

Aardgas naar China

Het gasveld, gelegen in de buurt van het Baikalmeer, wordt uitgebaat door het staatsbedrijf Gazprom. Het aardgas zal naar China worden getransporteerd via de pijpleiding ‘Power of Siberia 1'. Momenteel loopt er 15 miljard kubieke meter aardgas per jaar door die pijplijn, in de toekomst hoopt men 38 miljard kubieke meter uit te voeren.

China is een belangrijke verbruiker van aardgas en de jongste maanden heeft Rusland de export naar dat land verhoogd. Door de westerse sancties heeft Rusland zijn blik nog meer naar het oosten gericht. Vanaf 2024 zal er een tweede pijpleiding ‘Power of Siberia 2' worden gebouwd, die loopt via Mongolië naar China.