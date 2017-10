Nieuw dieptepunt: "Turkse regering gijzelt Amerikanen" 09u42

Bron: Marc Guillet 0 AFP De Turkse president Erdogan ontmoette de Amerikaanse president Donald Trump in september in New York. Toen leek alles nog koek en ei. De relatie tussen Turkije en de VS is op een dieptepunt beland. De landen verstrekken elkaars inwoners geen visa meer en er zitten zelfs Amerikanen vast als 'ruilmiddel' voor Gülen.

Amper drie weken geleden noemde president Trump zijn Turkse ambtgenoot Erdogan nog een vriend. "De relatie tussen onze landen is nog nooit zo goed geweest, mede dankzij onze persoonlijke relatie", zo voegde hij er aan toe. Inmiddels vliegen de beschuldigingen over en weer. De Amerikaanse ambassadeur in Istanboel, John Bass, is niet langer welkom. De topdiplomaat beschuldigt 'sommigen in de Turkse regering' ervan dat zij 'uit zijn op wraak in plaats van gerechtigheid'.

REUTERS De Amerikaanse ambassadeur John R. Bass is niet langer welkom in Turkije.

Totaal ongegrond

De aanleiding voor de zwaarste crisis tussen de NAVO-bondgenoten sinds 1974 is de arrestatie van Metin Topuz, een Turk die al ruim 30 jaar werkt op het Amerikaanse consulaat in Istanboel. Hij zou een spion zijn en 'banden hebben met de terroristische Gülen-organisatie', volgens de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor de mislukte coup.

De ambassade noemt de aanklacht totaal ongegrond. Als reactie op de arrestatie besloot Washington het verstrekken van visa voor Turkse toeristen, ondernemers en studenten op te schorten. Turkije reageerde furieus en vaardigde dezelfde maatregel uit tegen Amerikanen die Turkije willen bezoeken. De uitzonderlijke rel escaleerde toen een officier van justitie een arrestatiebevel uitvaardigde tegen een tweede Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat. Om de tot nu toe onvindbare verdachte onder druk te zetten, zijn diens echtgenote, zoon en dochter gearresteerd.

Amerika zegt: geef ons de geestelijke terug. Maar zij hebben ook een geestelijke van ons President Erdogan

Groeiende irritaties

De irritaties groeien tussen Washington en Ankara groeiden na de coup uit tot een vertrouwenscrisis. Toen in oktober vorig jaar de Amerikaanse predikant Andrew Brunson, die al tientallen jaren in de Turkse stad Izmir woont, in een cel werd opgesloten op beschuldiging van connecties met Gülenisten, had Washington de indruk dat hij als 'gijzelaar' werd vastgehouden.

De Turkse autoriteiten zouden de 'gijzelaars' willen gebruiken bij onderhandelingen over de ruil van gevangenen. Erdogan bevestigde dat kortgeleden feitelijk. "Amerika zegt: 'geef ons de geestelijke terug'. Maar zij hebben ook een geestelijke van ons", aldus de president, die daarmee doelde op Fethullah Gülen. "Geef hem aan ons, dan geven wij Brunson aan de VS."

REUTERS Fetullah Gülen.

Achter tralies

Inmiddels zit er een dozijn Amerikaanse 'gijzelaars' achter tralies. Hoog op het verlanglijstje van Erdogan staat na Gülen ook Reza Zarrab, een Turks-Iraanse handelaar die sinds maart 2016 in Manhattan vastzit in afwachting van zijn proces. Hij was een van de verdachten in het corruptieschandaal waarbij vier van Erdogans ministers moesten aftreden en is in New York aangeklaagd wegens het ontduiken van handelssancties tegen Iran.

De meeste Turken zien in de Amerikaanse visa-sancties en de protesten tegen het arresteren van 'terrorismeverdachten' een nieuw bewijs dat de VS betrokken was bij de coup en nog steeds samenwerkt met de Gülenisten tegen Turkije.