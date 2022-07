Nieuw bedrijf gaat met doorzichtige Nothing Phone (1) van 469 euro strijd aan met “saaie” techreuzen

Tijdens de aanloop naar de persconferentie vandaag hamerde Pei meermaals op dezelfde spijker: tech is saai geworden en dat is jammer. Maar met de Nothing Phone (1) wordt de sector niet meteen op z’n kop gezet, nuanceert marketingbaas Akis Evangelidis tijdens een videogesprek met HLN. “We gaan het warm water niet opnieuw uitvinden. We zijn een anderhalf jaar oud bedrijf en moeten er dus nederig over zijn. Maar we gaan op z’n minst de juiste richting uit”, zegt hij.

Design, design, design

De Nothing Phone (1) springt inderdaad meteen in het oog door een uniek, maar afgelikt ontwerp zonder een exuberante kostprijs. Zoals bij veel andere telefoons is de achterkant van glas. Het verschil is dat er bij deze Phone (1) geen kleurlaag onder dat glas zit en je dus naar ‘binnen’ kan kijken. Zo is de spoel voor draadloos opladen centraal te zien, maar ook één van de warmtepijpen die helpen bij het afkoelen van het toestel. Alles is zwart of wit gekleurd, wat het geheel netjes doet ogen.

Achteraan is ook de ‘Glyph’ te vinden. Dat zijn verschillende lichten in een eigenzinnig patroon. De ‘Glyph’ kan gebruikt worden om meldingen weer te geven. De klanken van de beltoon lopen gelijk met de vibratie en het oplichten van de ‘Glyph’. Ook kan je het inschakelen om te gebruiken als invullicht, wat minder fel is dan de klassieke flitser van een smartphone.

Verder vallen bij de Nothing Phone (1) qua design de gelijkenissen met recente iPhones op. De zijkanten zijn gemaakt van gerecycleerd aluminium met een matte afwerking. Vooraan vinden we een vlak scherm met mooi symmetrische schermranden en een ingebouwde vingerafdrukscanner.

Weinig uitzonderlijke specificaties voor de prijs

Dat scherm heeft een ververssnelheid van 120 frames per seconde. In deze prijsklasse zijn er smartphones te vinden die tot 144 keer het scherm kunnen verversen, maar dat verschil merkt niet iedereen op.

De Nothing Phone (1) wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 778G+-processor, die ook te vinden is in onder andere de Motorola Edge 30. Wel werd die chipset voor Nothing aangepast om draadloos opladen mogelijk te maken. Ook kan je met de Phone (1) andere toestellen draadloos van extra batterijduur voorzien. Er is een batterij van 4.500 mAh voorzien, wat de standaard is voor dit type smartphone.

Volledig scherm De marketingbaas van Nothing Akis Evangelidis © Nothing Technology Ltd.

Geen speciale, zelf ontworpen onderdelen zoals techgiganten als Samsung, Apple en Google wel durven te gebruiken voor hun telefoons. Voor Nothing was het design en de gebruikservaring goed krijgen belangrijker. “Waar we het meest tijd in hebben gestoken als het gaat over nieuwe innovaties is het design. Om de spoel voor draadloos laden te coaten met een kleurtje moesten we namelijk uitgebreid tests uitvoeren”, vertelt marketingbaas Evangelidis aan HLN.

Camera’s zijn een oude bekenden

Die visie wordt doorgetrokken naar de camera’s van de Nothing Phone (1). Zo hebben we de hoofdcamera al eens zien verschijnen bij de OnePlus 9. “We zijn gegaan voor een sensor die zich kan bewegen en is geoptimaliseerd op vlak van software. Zo hadden we een stevige basis om vanaf te beginnen. Daardoor moesten we niet van nul beginnen”, aldus de Nothing-marketeer.

Volledig scherm De Nothing Phone (1) © Nothing Technology Ltd.

Ook is er een ultrabreedhoekcamera te vinden achteraan de Phone (1). Daarvoor is de Samsung JN1-sensor gebruikt, die ook te vinden is bij de (veel duurdere) OnePlus 10 Pro. De selfiecamera is linksboven te vinden via een gaatje in het scherm en komt ook terug in verschillende OnePlus-smartphones.

“Apple blijft de maatstaf op veel vlakken”

Dat Nothing met de Phone (1) niet meteen potten zal breken, is niet onlogisch. Het bedrijf is daar zelf ook bewust van. “Momenteel hebben we afgesproken met de toeleveringsketen om 700.000 telefoons te maken. Dat is het minimumaantal dat we verkopen”, zegt Akis Evangelidis. Er is ook sprake van één miljoen exemplaren proberen te verkopen.

Met de Phone (1) probeert Nothing mensen te bereiken die een zwak hebben voor design en mensen die eens iets anders willen. Dan kom je al snel uit bij iPhone-gebruikers. “Zo’n 50 à 60 procent van onze klanten komt van iOS-toestellen”, volgens Evangelidis. Dat gaat dan over de draadloze oortjes Ear (1). Met een kostprijs van 99 euro koop je die al gemakkelijker dan een nieuwe telefoon op een ander besturingssysteem.

Apple blijft wel een inspiratiebron, met het succesproduct dat de iPhone nog altijd is. “Apple is erin geslaagd iets te doen wat niemand anders kon. Maar bij Nothing herinneren we ons vooral het Apple van enkele jaren geleden. Het gevoel van opwinding bij de eerste interactie met de iPod of iPhone. Dat willen we uitlokken bij mensen”, zegt de marketingbaas. Met het design alleen kan dat al lukken, maar de kracht van de iPhone ligt ook in de dagdagelijkse gebruikservaring en betrouwbaarheid op lange termijn. Dat is nog een vraagteken bij Nothing.

700.000 exemplaren besteld

Als de Phone (1) goed verkoopt, wordt Nothing één van de weinige nieuwe spelers die een succes kunnen boeken. Essential, de startup van Android-bedenker Andy Rubin, verkocht volgens persagentschap Bloomberg zo’n 150.000 telefoons voor het bedrijf overkop ging. “Het is top dat we als nieuwe speler in de industrie een kans krijgen, maar als wij niet slagen, zal er voor enkele jaren niemand nieuw zijn”, claimt Evangelidis. Dat Andy Rubin niet slaagde in zijn opzet, had minder te maken met de visie. “De uitvoering was niet het van het, om eerlijk te zijn”, aldus de Nothing-marketingbaas.

Het bedrijf had ook een plooibare smartphone kunnen lanceren om op te vallen als nieuwkomer, maar volgens Evangelidis is dat een nicheproduct: “De prijskaartjes zijn bovendien surrealistisch. We wilden niet zo'n grote gok wagen. We bouwen stap per stap aan onze visie en willen als bedrijf overleven door voldoende producten te verkopen.”

Volledig scherm De Nothing Phone (1) in het wit © Nothing Technology Ltd.

De volgende stappen zijn het verder uitbouwen van een open ecosysteem. Zo loopt er al een test om te verbinden met Tesla’s vanuit het instellingenvenster van de Phone (1). Dat is echter minder belangrijk dan zaken als de fotokwaliteit, batterijduur en gebruiksgemak, maar daarover lees je volgende week meer op HLN.

De Nothing Phone (1) is vanaf 21 juli om 8 uur te koop op de website van het bedrijf. Voor 469 euro krijg je het basismodel met 8 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte opslag. Het model met dezelfde hoeveelheid werkgeheugen, maar 256 gigabyte opslag heb je voor 499 euro. Eind deze zomer komt er ook een model met 12 gigabyte werkgeheugen en 256 gigabyte opslag, voor 549 euro.

