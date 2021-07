Nietsvermoedende trucker knalt op achtergelaten Peugeot op E17 in Harelbeke: zeker één dode

Harelbeke/Deerlijk/Waregem/KortrijkDe E17 richting Frankrijk is sinds 03.30 uur afgelopen nacht volledig versperd ter hoogte van Harelbeke. Oorzaak is een verkeersongeval met een gekantelde vrachtwagen. Nietsvermoedend knalde de truck op een auto die kort daarvoor midden op de snelweg was achtergelaten. Bij het ongeluk viel zeker één dode, vermoedelijk gaat het om de bestuurder van de vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een Peugeot met Franse nummerplaat was op de E17 ter hoogte van Harelbeke een wiel verloren. De bestuurder besliste om zijn wagen dan maar midden op de snelweg te laten staan.

Een getuige zag hoe de twee inzittenden het voertuig verlieten. “Met z’n tweeën weggevlucht, met een fles drank in de handen”, vertelt een chauffeur die vlak na de vrachtwagen reed na het afwerken van zijn nachtronde. Het duo dat in de auto zat, is nog steeds spoorloos.

Auto

Een kleine vijf minuten later werd het achtergelaten voertuig aangereden door een nietsvermoedende vrachtwagenchauffeur, die een lading potgrond vervoerde. Door de klap is de vrachtwagen gekanteld. De lading kwam volledig over de snelweg terecht. De truck belandde vervolgens in de middenberm en tegen een verlichtingspaal, die schuin kwam te staan. Hierdoor is de linkerrijstrook van de E17 richting Gent ook voor het verkeer afgesloten.

Bij het ongeval is zeker één dode gevallen, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Wellicht gaat het om de bestuurder van de vrachtwagen. Het is voorlopig onduidelijk of er zich nog een tweede inzittende in het voertuig bevindt

File

De snelweg richting Kortrijk is ter hoogte van Deerlijk al urenlang volledig afgesloten. Alle verkeer richting Frankrijk krijgt van het Vlaams Verkeerscentrum de raad om de uitrit Deerlijk te nemen en de calamiteitenroute tot het knooppunt in Aalbeke te volgen.

Op de snelweg richting Frankrijk staan vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en reizigers die hun tocht richting zomervakantie in het zuiden aanvatten. De hinder zal nog geruime tijd duren.

Volledig scherm De vrachtwagen kwam volledig dwars over de E17 te liggen. © LSI

Volledig scherm Bij het ongeval was ook een Frans voertuig betrokken. © LSI