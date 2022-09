Niet langer de bommabloem van weleer: dahlia’s hipper dan ooit

De dahlia is niet meer de truttige bommabloem van weleer. Geliefd aan het begin van de vorige eeuw- in Engeland en Duitsland werd er vlijtig handel mee gedreven, in Frankrijk zijn er verhalen van dahlia’s die tegen zeldzame diamanten werden geruild- viel de bloem jaren geleden uit de gratie. Tuinen werden wild en natuurlijk en daar paste de keurige dahlia, afkomstig uit Mexico trouwens, niet langer in. Op boerderijen zag je ze nog, de rode en gele bollen. Of in grootmoeders borders. Vandaag heeft de dahlia z’n oubollige imago definitief van zich afgeschud. De dahlia is hip. En dat dankzij Pinterest, Instagram en het bruidsboeket. “Plots kregen bloembinders massaal de vraag naar ‘café au lait’-dahlia’s, een crèmekleurige bloem in zo’n typische trouwkleur. Sindsdien is het booming business”, vertelt groenjournalist en dahlia-lover, Angelo Dorny (32).