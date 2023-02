Niet fans van Liverpool, maar UEFA verantwoordelijk voor chaos finale Champions League

RECONSTRUC­TIE. De verijdelde aanslag op Miss Bel­gië-verkiezing: genoeg munitie om 90 keer te schieten

Alles begint met een alarmerende melding bij de politie in Limburg: Peter C., een man van 46 uit Lommel, is in een huurwagen op weg naar de Miss België-verkiezing in Plopsaland De Panne. Hij heeft zware wapens bij zich en wil een aanslag plegen. Wanneer zijn gsm-signaal wordt opgepikt vlak bij de zaal, wordt duidelijk dat er écht geen tijd meer te verliezen is. Een reconstructie.