Niet eens de helft van EU-burgers weet dat er over een jaar Europese verkiezingen zijn

Over een jaar vinden er in heel de Europese Unie verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, maar slechts 45 procent van de EU-burgers weet dat. Dat is wel een stijging van negen procentpunten ten opzichte van de herfst vorig jaar. In België is 47 procent ervan op de hoogte.

Begin juni volgend jaar trekken we in België niet alleen naar de stembus voor federale en regionale verkiezingen. Er wordt ook gestemd voor een nieuw Europees Parlement en dat doen we samen met alle andere lidstaten. De opkomst in de hele EU ging jarenlang achteruit tot in 2019 er een stijging werd opgetekend en plots meer dan de helft van de kiesgerechtigden een stem uitbrachten.

De Europese instellingen hopen dat er ook in 2024 opnieuw meer mensen gaan stemmen. Met het bewustzijn over de verkiezingen gaat het in ieder geval de goede kant uit en dat is ook het geval met de interesse. Zo zegt 56 procent van de deelnemers aan de Eurobarometer-enquête interesse te hebben in de stembusslag, tegenover 50 procent in 2018. In België is er zelfs een stijging van tien procentpunten opgetekend, naar 54 procent.

In België mogen 16- en 17-jarigen voor het eerst stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Dat is ook het geval in Duitsland, Oostenrijk en Malta. Bij jongeren (15 t.e.m. 24 jaar) is de interesse gegroeid ten opzichte van 2018: van 43 procent naar 49 procent nu. Met 55 procent wil ruim de helft van de bevraagde Europese jongeren gaan stemmen.

Als er volgende week Europese verkiezingen zouden zijn, dan zegt 67 procent van de ondervraagden te gaan stemmen. In België is dat 73 procent. Vijf jaar geleden werd een soortgelijke vraag gesteld en toen zei 58 procent van de Europeanen waarschijnlijk te gaan stemmen.

“Ik roep iedereen, en vooral onze jongeren, ertoe op om naar de stembus te gaan en zo mee te beslissen over de koers die de Europese Unie moet varen”, reageert Roberta Metsola, de voorzitster van het Europees Parlement, op de cijfers.

Voor het onderzoek werden in België 1.039 mensen in de loop van maart gesproken. In de hele EU ging het over 26.376 personen.