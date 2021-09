Neushoorns ondersteboven in de lucht en orgasmes tegen een verstopte neus: dit zijn de winnaars van de eigenzinnige Ig Nobelprijzen

Hoe goed kunnen baarden klappen in het gezicht opvangen? Of wat zijn de voordelen van neushoorns ondersteboven vervoeren? Het zijn maar enkele vragen, waar de winnende studies van de Ig Nobelprijzen een antwoord op geven. Doel van de prijzen is om onderzoek “dat eerst aan het lachen brengt, maar daarna aan het denken zet” te belonen.

Tijdens een online ceremonie deelden echte Nobelprijswinnaars 10 Ig Nobelprijzen uit aan wetenschappers, economen, artsen en wiskundigen uit 24 landen. De gelukkigen kregen een papieren trofee en een vervalst Zimbabwaanse biljet van 10 miljard dollar.

Een van de opvallendste winnaars is een studie naar verdoofde neushoorns die ondersteboven met een helikopter vervoerd worden. Dat zou namelijk beter zijn dan de dieren op hun zij of borst te transporteren. Ondersteboven krijgen neushoorns “minder snel spierschade en hebben ze een betere doorbloeding van de longen”, klinkt het.

De winnaars van de Ig Nobelprijs voor Vrede focusten zich dan weer op baarden. Ze gingen na of een baard het gezicht beschermt tijdens een gevecht: “Het is niet zo dat baarden veel bescherming bieden. Een echt sterke stoot zal altijd gevaarlijk zijn”, zegt David Carrier, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Utah. “Wat we wel kunnen zeggen is dat ze enige bescherming bieden aan de botten en de huid.”

Seks als neusontstopper

De geneeskundeprijs ging naar het team van de Duitse professor Cem Bulut. Hij wilde te weten komen of een orgasme de neusluchtstroom verbetert, iets dat hij zelf al zou opgemerkt hebben. Bulut hield de neusluchtstroom bij 18 koppels voor en na de seks in de gaten. Wat blijkt? Seks is voldoende om komaf te maken met verstopte neuzen voor minstens een uur.

Volledig scherm Vrijen zou volgens het onderzoek van Bulut helpen tegen een verstopte neus. © photo_news

Hoe seks de neus kan deblokkeren is wel niet helemaal duidelijk: “Ik denk dat het een mengsel is van opwinding, lichaamsbeweging en hormonale veranderingen die gepaard gaan met een orgasme”, aldus Bulut in de Britse krant The Guardian.

De volledige lijst

Biologieprijs: Onderzoek naar variaties in spinnen, tjilpen, babbelen, trillen, mompelen, miauwen, kreunen, piepen, sissen, janken, huilen, grommen en andere vormen van communicatie tussen kat en mens.

Ecologieprijs: Analyse van de verschillende soorten bacteriën in kauwgom op trottoirs.

Chemieprijs: Studie die test of de geuren die mensen in een bioscoop afscheiden, de niveaus van geweld, seks, asociaal gedrag, drugsgebruik en grof taalgebruik in de film op een betrouwbare manier aangeven.

Economieprijs: Vaststelling dat de zwaarlijvigheid van politici van een land een goede indicator kan zijn voor de corruptie in dat land.

Geneeskundeprijs: Onderzoek dat bewijst dat seksuele orgasmes de neusademhaling kunnen verbeteren.

Vredesprijs: Het testen van de theorie dat baarden beschermen tegen vuistslagen in het gezicht.

Natuurkundeprijs: Experiment dat aantoont waarom voetgangers niet constant in botsing komen met andere voetgangers.

‘Kinetics’- of bewegingsleerprijs: Experiment dat aantoont waarom voetgangers soms wél in botsing komen met andere voetgangers.

Entomologieprijs (studie van insecten): Manier om kakkerlakken op onderzeeërs te verdelgen.

Transportprijs: Onderzoekt dat bewijst dat het veiliger is om een ​​neushoorn in de lucht ondersteboven te vervoeren.

De ‘echte’ en meer prestigieuze Nobelprijzen worden begin december in Stockholm en Oslo uitgereikt.

