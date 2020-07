Netwerk valsemunters opgerold: 44 mensen opgepakt in België, Frankrijk en Italië HAA

16 juli 2020

10u12

Bron: ATS 3 In Italië, Frankrijk en België zijn 44 mensen opgepakt bij de ontmanteling van een netwerk van valsemunters. Dat meldt de politie van Frankrijk.

Het netwerk is gelinkt aan de Italiaanse Camorra-maffia. In Italië zijn 40 mensen opgepakt, in Frankrijk 3 en in België één. Het is nog onduidelijk waar in ons land de verdachte werd ingerekend. De operatie is gecoördineerd door het Europese politieagentschap Europol, en leidde tot de inbeslagname van 8 miljoen euro cash en 8 miljoen euro aan goederen.

