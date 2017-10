Neemt u morgen het vliegtuig? Franse staking verstoort mogelijk uw vlucht HA

16u35

Bron: Belga 0 belga Een staking van Franse luchtverkeersleiders zal morgen voelbaar zijn op de Belgische luchthavens. Onder meer Ryanair en Brussels Airlines schrappen vluchten. Brussels Airlines schrapt enkele vluchten van en naar Frankrijk. Ryanair annuleert ook vluchten tussen België en Marokko, Spanje en Portugal.

Ryanair kondigt op zijn website annuleringen aan van vluchten heen en terug tussen Brussels Airport en Valencia, Porto en Malaga. In Charleroi zijn vluchten van en naar Tangier, Nador, Barcelona, Perpignan, Blagnac, Ibiza, Montpellier en Reus geschrapt. De Ierse maatschappij sluit niet uit dat er nog vertragingen of schrappingen zullen bijkomen. Getroffen reizigers kunnen een terugbetaling vragen of een andere vlucht kiezen.



Brussels Airlines schrapt dan weer enkel bepaalde vluchten van en naar bestemmingen in Frankrijk: Parijs, Lyon, Nice en Toulouse. De betrokken reizigers werden op de hoogte gebracht en kunnen een andere vlucht nemen. Voor bestemmingen in andere landen verwacht de maatschappij vertragingen, maar van annuleringen is op dit moment geen sprake. De reizigers worden via andere routes, niet over het Franse luchtruim, naar hun bestemming gebracht.