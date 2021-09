“Nee tegen bitcoin”: protest in eerste land ter wereld waar cryptomunt wettig betaalmiddel is

TV Arthur krijgt black-out in ‘Belgium’s Got Talent’, Bart Peeters snelt hem te hulp: “Mijn mama dacht dat het in scène was gezet”

6:08 Arthur Tilkins (23) uit het Limburgse Gingelom wordt vanavond helemaal geveld door plankenkoorts in ‘Belgium’s Got Talent’. De singer-songwriter is grote fan van Bart Peeters en brengt een eigen nummer. Maar na drie zinnen krijgt Arthur een black-out. Gelukkig snelt zijn grote idool hem te hulp. “Enerzijds gaf me dat nog meer stress, maar anderzijds gaf hij mij op dat moment raad waar ik nooit zelf op zou gekomen zijn.”