Nee, corona zal nooit in een ‘gewoon' griepje veranderen: “Minder dodelijk, maar nog altijd véél besmettelijker”

Moeten we binnenkort opnieuw maskers dragen nu de coronacij­fers weer sterk stijgen? “Politiek wil regels niet te snel en te vaak veranderen”

19 oktober Met gemiddeld meer dan 3.000 besmettingen per dag gaan de coronacijfers in ons land opnieuw fors de hoogte in. “We mogen de cijfers best niet te fel laten oplopen”, zei biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) vanochtend aan HLN LIVE. Hij wees op het belang van ventilatie, maar werpt ook het Covid Safe Ticket op als mogelijke bescherming én vindt dat we ons mondmasker nog niet moeten weggooien. Hebben ze daar oren naar in de politiek?