Nederlandse universiteit maakt drie ton ‘winst’ op teruggevonden losgeld dat aan hackers werd betaald

Crevits en sociale partners zoeken 3.300 mensen voor zorg- en welzijns­sec­tor via kortlopen­de opleidin­gen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) gaat samen met de sociale partners op zoek naar 3.300 mensen om een aantal nijpende personeelstekorten in de Vlaamse welzijns- en zorgsector op te vangen. Bedoeling is om mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken via kortlopende opleidingen aan de slag te helpen, met name als verzorgende/zorgkundige, logistiek medewerker in de zorg, kinderbegeleider of opvoeder-begeleider.

1 juli