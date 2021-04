Nederlandse regering wil doorgaan met testevenementen ondanks kritiek

Ontvoerd meisje Mia (8) en haar mama teruggevon­den in Zwitser­land

18 april Het vermiste Franse meisje Mia is, samen met haar moeder, aangetroffen in een kraakpand in de Zwitserse gemeente Sainte-Croix. Dat heeft de procureur van Nancy zondag gemeld in een persbericht. Het meisje verkeert in goede gezondheid.