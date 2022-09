“Nederlandse regering en energiebedrijven akkoord over prijsplafond”

'Historisch' pakket maatrege­len in Nederland­se begroting: koopkracht stijgt met 3,9 procent

De miljoenennota is traditiegetrouw op de vrijdag voor Prinsjesdag, de opening van het nieuwe parlementair jaar in Nederland, gelekt. De begroting voor volgend jaar bevat een koopkrachtpakket dat "historisch in omvang" is: de maatregelen tellen volgens ingewijden inmiddels op tot dik 17 miljard euro. Daardoor gaat de bestedingsruimte van huishoudens volgend jaar in de plus: de koopkracht stijgt met 3,9 procent, becijfert het Centraal Planbureau volgens verschillende bronnen. Dat verzacht enigszins de financiële pijn van dit jaar: de koopkracht gaat er in 2022 volgens ramingen van het CPB bijna 7 procent op achteruit.

