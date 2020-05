Nederlandse politie herstart onderzoek naar vermiste Jelle Leemans RL

28 mei 2020

20u34

Bron: ANP, Belga 1 D e Nederlandse politie heeft het onderzoek naar de vermiste Jelle Leemans opnieuw opgepakt. De Belg is spoorloos sinds 2013 na een afspraak net over grens bij Roosendaal over een drugsdeal.

De toen 27-jarige jongeman vertrok in de ochtend van 21 november 2013 thuis in Merksem en reed richting het Nederlandse Roosendaal. Daar werd ook het laatste signaal van zijn gsm opgepikt. Zijn auto werd die dag nog gespot in Brasschaat en uiteindelijk gevonden in Merksem.

Speurders gaan ervan uit dat hij vermoord werd na een mislukte drugsdeal, maar zijn lichaam is nooit gevonden. Mogelijk is zijn lichaam op Nederlandse bodem verborgen, aldus de politie. Een rechercheteam van de politie, specialisten van de Landelijke Eenheid en het NFI heeft daarom woensdag opnieuw in het bosgebied in het nabijgelegen Rucphen onderzoek gedaan, meldt de politie donderdag.

Vorig jaar meldde de politie al te vrezen dat Leemans in Nederland slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer leeft. Twee Nederlandse mannen werden verdacht van betrokkenheid, maar zij werden in 2014 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Na een gezamenlijke opsporingsbericht via het Nederlandse “Opsporing Verzocht” en het Belgische “Faroek” (VTM) ongeveer een jaar geleden kwamen tientallen tips binnen bij de politie over de aanslepende verdwijningszaak.

